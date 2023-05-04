В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина

Донецк, , 20:14 — REGNUM В Донецке при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мужчина, сообщил 4 мая мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Последствия обстрела Донецка © Сергей Батурин/РИА Новости

«В результате артобстрела Петровского района на улице Академика Павлова погиб мужчина 1970 года рождения», — говорится в сообщении.

Также 4 мая в Донецке в результате детонации мины «Лепесток» пострадал мужчина. Инцидент произошёл в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семёна Тянь-Шанского.