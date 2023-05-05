Бывшего военнослужащего из Белгородской области осудили на 13 лет колонии за госизмену

Москва, , 12:35 — REGNUM В Москве вынесли обвинительный приговор бывшему российскому военнослужащему Артёму Семёнову, обвиняемому в государственной измене. На заседании 5 мая Второй Западный окружной военный суд назначил ему 13 лет тюремного заключения.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

«Назначить Семёнову наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», ― следует из приговора, который процитировал «Интерфакс».

Кроме того, Семёнова лишили воинского звания «сержант». Других дополнительных наказаний суд назначать не стал. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Уточняется, что бывшего военного, который проходил службу в одной из частей, расположенных в Белгородской области, задержали 30 марта 2022 года. По данным пресс-службы суда, преступление, в котором обвинили бывшего сержанта, было совершено до начала специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего Илью Трачука к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и незаконном доступе к гостайне. Кроме того, его лишили воинского звания «ефрейтор». Дело слушалось в общем порядке и закрытом режиме, поскольку его материалы содержат гриф «секретно».

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, ужесточающий наказание за госизмену, вплоть до пожизненного лишения свободы. Поправки в статью 275 УК РФ «Государственная измена» касаются шпионажа, выдачи иностранцам гостайны, перехода на сторону противника или оказания финансовой, консультационной или другой помощи стране, чьи действия направлены против России. Ранее законом предусматривалось лишение свободы до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

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