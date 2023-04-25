Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM Военнослужащий Илья Трачук приговорён к 14 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и незаконном доступе к гостайне. Об этом 25 апреля сообщили в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что суд назначил Трачуку наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он лишён воинского звания «ефрейтор».

Дело слушалось в общем порядке и закрытом режиме, поскольку его материалы содержат гриф «секретно».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Трачука, которого обвинили в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене. В 2022 году Трачук дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.