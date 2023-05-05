Москва, , 11:52 — REGNUM В данный момент имеются определённые планы по поводу возможности встречи на следующей неделе в Москве президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако в этом вопросе не стоит забегать вперёд. Об этом 5 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока не будем забегать вперёд. Определённые планы обсуждаются», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Он отметил, что Кремль объявит, когда вопрос о возможности проведения такой встречи будет решён окончательно.

«Пока это считаем преждевременным», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Пашинян заявил, что на будущей неделе намерен посетить с визитом Москву. Он рассказал об этом в Праге, где участвовал в обсуждении Пражского центра трансатлантических отношений на тему: «Демократия Армении в неспокойном регионе. Потребности в безопасности и стабильности».