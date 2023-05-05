Панаджи, , 11:48 — REGNUM Уверения Киева и Вашингтона в их непричастности к атаке беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая не следует принимать как должное, сообщил 5 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Атака БПЛА на Кремль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если вы думаете, что если США и Украина отвергли обвинения, то мы должны перестать думать о том, что мы знаем о случившемся. Этого не будет», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что способность украинских и западных «друзей» врать всем очень хорошо известна.

Украинские власти заявили о своей непричастности к атаке двух беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. В Москве отметили, что Вашингтон, несомненно, курировал этот враждебный акт, на что в США заявили о своей непричастности. В то же время в Вашингтоне сказали, что у Киева есть право решать, как поступать.