Москва, 5 мая, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Уверения Киева и Вашингтона в их непричастности к атаке беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая не следует принимать как должное, сообщил 5 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Кремль

«Если вы думаете, что если США и Украина отвергли обвинения, то мы должны перестать думать о том, что мы знаем о случившемся. Этого не будет», — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что способность украинских и западных «друзей» врать всем очень хорошо известна.

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Украинские власти заявили о своей непричастности к атаке двух беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. В Москве отметили, что Вашингтон, несомненно, курировал этот враждебный акт, на что в США заявили о своей непричастности. В то же время в Вашингтоне сказали, что у Киева есть право решать, как поступать.