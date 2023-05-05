Берлин, 5 мая, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский недостоин присуждения международной премии имени Карла Великого. Такое мнение в интервью изданию Funke высказала депутат парламента Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Она подвергла критике такое решение германских властей. Политик подчеркнула, что тот, кто удостоился премии Карла Великого, должен приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине мирным путём.

«Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать всё возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине путём переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе», ― подчеркнула парламентарий.

Политик также указала на необходимость канцлеру ФРГ Олафу Шольцу убедить украинского лидера «сделать такое соглашение возможным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели газеты Bild осудили награждение президента Украины премией имени Карла Великого, ради получения которой украинский лидер может в мае посетить город Аахен. Они назвали такую идею нелепой и позорной. По их мнению, премия Карла Великого предназначена для великих европейцев, а не ультранационалистов и диктаторов, которые отправляются в Германию «за милостыней».

Украинский президент в мае 2023 года собирается в первый раз с начала спецоперации лично приехать в Германию, где его могут наградить премией Карла Великого, которую ежегодно вручают за вклад в объединение Европы. Она присуждается с 1950 года. Одними из первых её лауреатов были бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и немецкий политик, первый федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Конрад Аденауэр.

В феврале своему коллеге с Украины высшую награду Франции — орден Почетного легиона — вручил французский президент Эммануэль Макрон. Французский лидер заявил, что этим он отдаёт дань уважения Украине и её населению.