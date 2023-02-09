Париж, , 09:29 — REGNUM Высшую награду Франции — орден Почетного легиона — вручил французский президент Эммануэль Макрон своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому. Видеозапись церемонии награждения французский лидер опубликовал 9 февраля на своей странице в одной из соцсетей.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский © Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также Макрон отметил в прикреплённом к видео сообщении, что этим он отдаёт дань уважения Украине и её населению.

«Выражаю тебе, Владимир, почтение за твою смелость и целеустремленность», — написал президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «по-настоящему» изменил свою позицию по отношению к России