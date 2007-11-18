Москва, 5 мая, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, разработанного вместе со специалистами Минобороны России. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба концерна.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Концерн «Калашников»

«ООО «Триада-ТКО» начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в эти комплекты входят: флисовая кофта, нательное флисовое термобелье, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, а также летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Кроме того, указывается, что новый всесезонный комплект обмундирования компания создала вместе со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что в России разработали невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z». Отмечается, что вес новинки составляет всего от одного до трёх килограммов, а ткань, из которой она сделана, практически не шуршит.