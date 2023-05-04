Гоа, Индия, 4 мая, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров вместе с китайским коллегой Цинь Ганом выразили общее мнение о неприемлемости практик неоколониализма. Встреча министров России и Китая прошла 4 мая в индийском штате Гоа на полях заседания Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел КНР Цинь Ган и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Выражено общее мнение о неприемлемости современных практик неоколониализма», — говорится в сообщении МИД России.

Стороны согласились с тем, что неоколониализм оказывает деструктивное воздействие на развитие большинства государств мира и все сферы международных отношений.

Министры также во время беседы высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности.

На встрече с главой МИД Китая стороны обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине. Стороны также провели переговоры по другим «горячим» темам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц ШОС. В ходе встречи министры проведут подготовку к заседанию глав государств — членов организации, которое состоится в начале июля.

Лавров уже провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны договорились продолжать следование курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений. Министры также провели доверительный обмен мнениями по главным вопросам сотрудничества России и Индии.