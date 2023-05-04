Главы МИД России и Индии договорились о выстраивании справедливой многополярной системы

Нью-Дели, , 14:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях встречи глав МИД стран — участниц ШОС договорились продолжать следование курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что стороны в ходе переговоров провели доверительный обмен мнениями по главным вопросам сотрудничества России и Индии, в том числе по графику контактов в будущем, а также обсудили актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня.

«Стороны договорились продолжать следование курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 мая, Сергей Лавров прибыл в индийский штат Гоа для участия в заседании Совета глав МИД стран — участниц ШОС. В ходе встречи министры проведут подготовку к заседанию Совета глав государств — членов ШОС, которое состоится в начале июля.