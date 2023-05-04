Глава нацразведки США Хайнс: Украина еще финализирует время и масштаб контрнаступления

Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Киев пока окончательно не определился с направлениями, масштабами и сроками контрнаступления армии, заявила в Конгрессе 4 мая директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, украинское руководство всё ещё дорабатывает «конкретные приоритеты, сроки и масштабы наступления». Хейнс заявила также, что «западная поддержка будет иметь решающее значение при подготовке как планов, так и сил».

Заявления по поводу весеннего контрнаступления звучат из Киева ежедневно. Одной из причин его «задержки» называли отсутствие возможности перемещать тяжёлую технику из-за дождей. На этот фактор указывала и российская сторона.

В российских регионах, где действует военное положение и которые частично оккупированы ВСУ, неоднократно заявляли, что готовы дать отпор украинскому контрнаступлению. Об этом сегодня заявили в ЛНР и Херсонской области. Готовы встретить ВСУ и в ДНР, и в Запорожской области.

4 мая в Белом доме заявили, что НАТО уже обеспечила ВСУ всем необходимым для проведения масштабного контрнаступления.