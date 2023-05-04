Херсон, 4 мая, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Четыре беспилотника ВСУ уничтожены российскими военными в Херсонской области 3 мая, заявил 4 мая врио главы региона Владимир Сальдо. БПЛА пытались атаковать населённые пункты Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Врио губернатора заявил, что украинские беспилотники успешно уничтожаются российскими военными.

«Так, вчера воины противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, направленные украинскими нацистами на мирные населенные пункты», — цитирует Сальдо ТАСС.

Он добавил, что российские военные пресекли попытку перегруппировки ВСУ на правом берегу Днепра. По скоплению живой силы и техники ВСУ удары наносит артиллерия.

Сальдо подчеркнул, что украинских боевиков, которые попытаются идти в наступление, ждёт в Херсонской области жёсткий отпор.

«Пусть только сунутся — будут кормить рыб на дне Днепра или гнить в полях и плавнях. Мы готовы», — заявил он.

4 мая в ДНР заявили о концентрации сил украинской армии на нескольких направлениях. В ЛНР сообщили, что ВСУ выдвинули колонну техники в сторону Северска.