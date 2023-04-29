Рогов заявил, что сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются из-за погоды

Мелитополь, , 19:02 — REGNUM Сроки контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий. Об этом 29 апреля заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сроки их наступления сдвигаются», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, в регионе ежедневно идут дожди, что, в свою очередь, затрудняет передвижение военной техники. Он подчеркнул, что погодные условия сковывают любые манёвры.

Глава движения «Мы вместе с Россией» также не исключил, что руководство Украины может попытаться начать наступление в мае с установлением сухой погоды. Между тем он добавил, что ВС России готовы встретить противника и дать отпор.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует контрнаступление на Крым. По его мнению, ВСУ смогут оттеснить российские войска и вернуть Крым под контроль Киева.

Накануне бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ, о котором часто заявляют в Киеве, не готово, а Зеленский не справляется со своими обязанностями ни в отношении экономики страны, ни в отношении военных действий.