Вашингтон, 4 мая, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты и союзники обеспечили Украину и её вооружённые силы всем необходимым для проведения полномасштабного наступления.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«У Украины есть всё необходимое для того, чтобы в ближайшие недели или месяцы провести запланированное контрнаступление», — сказал Кирби в эфире телеканала CNN 4 мая.

Представитель Белого дома добавил, что не стал бы раскрывать какую-либо информацию о сроках или месте начала наступления Вооружённых сил Украины, даже если бы располагал подобной информацией. Кирби назвал объявления подобного рода прерогативой президента Украины.

Ранее депутат Государственной думы Александр Бородай предположил, что провал Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления может не привести к завершению специальной военной операции. Он подчеркнул, что цели и задачи СВО, поставленные президентом России Владимиром Путиным, на сегодняшний день не достигнуты.