Вашингтон, 4 мая, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Киев пока окончательно не определился с направлениями, масштабами и сроками контрнаступления, заявила в конгрессе 4 мая директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Вооружённые силы Украины всё ещё финализируют конкретные приоритеты, время и масштаб наступления», — заявила она.

По её словам, украинское руководство всё ещё дорабатывает приоритеты, сроки и масштабы наступления, а также указала на решающее значение западной поддержки при подготовке наступления.

Заявления по поводу весеннего контрнаступления звучат из Киева ежедневно. Одной из причин его «задержки» называли отсутствие возможности перемещать тяжёлую технику из-за дождей. На этот фактор указывала и российская сторона.

В российских регионах, где действует военное положение и которые частично оккупированы ВСУ, неоднократно заявляли, что готовы дать отпор украинскому контрнаступлению. Об этом сегодня заявили в ЛНР и Херсонской области. Готовы встретить ВСУ и в ДНР, и в Запорожской области.

4 мая в Белом доме заявили, что НАТО уже обеспечила ВСУ всем необходимым для проведения масштабного контрнаступления.