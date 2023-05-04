Москва, 4 мая, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Росавиации заявили о сохранении субсидируемых авиарейсов на самых социально значимых направлениях. Это произойдёт в процессе преобразования сети маршрутов по России из-за оптимизации субсидий.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Пассажиры у самолёта

«Росавиацией в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок ведётся работа по корректировке маршрутной сети в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях», — говорится в сообщении Росавиации в Telegram.

В своём обращении федеральное агентство порекомендовало авиакомпаниям исходить из принципа эффективного распределения бюджетных средств для сохранения доступности перелётов для потребителей.

Ранее ИА REGNUM цитировало мнение вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольги Санаевой о том, как снижение авиасубсидий повлияет на стоимость билетов. По её словам, любые изменения, будь то сокращение числа маршрутов или доступность и частота перевозок, ведут либо к увеличению цены, либо к снижению доступности направления. Как подчеркнула Санаева, такие изменения идут не в пользу развития туризма в России.