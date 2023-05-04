Москва, , 16:21 — REGNUM Сокращение субсидий на авиаперевозки по России на 1,5 млрд рублей не исключает изменения стоимости билетов на перелёты, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

Авиабилет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее СМИ сообщили, что российские авиакомпании начали отменять некоторые рейсы по России. Причиной послужило сокращение субсидий авиакомпаниям от государства в размере 1,5 млрд рублей из-за дефицита бюджета. Отмечалось, что больше всего авиарейсов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

«Любые изменения в турпродукте — сокращение числа маршрутов, доступность и частота перевозки — ведут либо к увеличению стоимости путёвки, либо к снижению доступности направления. Такие изменения будут не в пользу развития туризма в России», — заметила Санаева в беседе с ИА REGNUM.

Вице-президент РСТ обратила внимание на то, что если сокращение субсидий снизит лишь количество рейсов на мало востребованных направлениях, то это не повлияет на цены авиабилетов. С ней согласился и руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров. Он отметил, что снижение господдержки авиакомпаниям не подразумевает серьёзных изменений в полётной программе и не может причинить серьёзных неудобств пассажирам.

«Вряд ли ситуация значительно или вообще как-то повлияет на стоимость авиабилетов. Цена может подняться, если маршрут исключён из федеральной бюджетной программы Росавиации, но продолжает существовать на средства региона или перевозчика», — считает Гусаров.

Авиационный эксперт напомнил, что программа государственного субсидирования перевозчиков долгое время росла и лишь сейчас её ужали по ряду экономических причин. По мнению эксперта, суммы господдержки могут вырасти вновь, если этого потребует ситуация и у правительства будут возможности. Сейчас же, уверен Гусаров, снижение субсидирования не должно сказаться на пассажирах.

«Некоторые направления не будут субсидироваться из федерального бюджета, но они не будут полностью закрыты, отменены. Рейсы могут субсидироваться и из регионального бюджета. Важно разумно перераспределить средства», — поделился Гусаров.

Как официально заявили позднее в Росавиации, субсидируемые рейсы на наиболее социально значимых направлениях будут сохранены.