Москва, 4 мая, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Рабочую встречу в Кремле с министром экономического развития Максимом Решетниковым провёл 4 мая президент Владимир Путин, сообщает кремлёвская пресс-служба в своём Telegram-канале.

Михаил Климентьев/РИА Новости Рабочая встреча Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Решетниковым

Путин и Решетников обсудили ситуацию в экономике страны, в том числе динамику макроэкономических показателей, представленных в отчёте Минэкономразвития.

По словам Решетникова, российская экономика в последние годы продемонстрировала устойчивость к внешним шокам и способность развиваться вне зависимости от обстоятельств.

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса многие страны пытались преодолеть падение экономических показателей «очень крупными заимствованиями» и тем самым разогнали инфляцию.

«Они предпочитают сейчас об этом не говорить», — сказал Путин и добавив, что на Западе это замалчивается.

Решетников со своей стороны добавил, что западным странам придётся за это расплачиваться. В России тоже всё не просто, но в разы ниже уровень госдолга и существенно ниже инфляция.

Президент, сравнив значения госдолга в ряде стран, назвал российский показатель «хорошим».

Белый дом опубликовал 4 мая отчёт, согласно которому в стране может наступить дефолт из-за роста госдолга, и уже сейчас проблемы экономики сказываются на благосостоянии американцев. В ближайшее время страну ожидает повышение уровня безработицы.