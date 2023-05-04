Вашингтон, 4 мая, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Американцев, возможно, ожидает сокращение восьми с лишним миллионов рабочих мест на фоне дефолта, сообщили в опубликованном на сайте Белого дома отчёте «Потенциальные экономические последствия различных сценариев потолка долга».

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

Отмечается, что, согласно проведённому бюджетным управлением Конгресса США и минфином анализа, страна быстро приближается к дате, когда правительство не сможет оплачивать свои счета.

При этом даже приближение к превышению потолка долга США может привести к значительным сбоям в работе финансовых рынков, отметили авторы доклада. Уже сейчас из-за приближающегося дефолта рынки «оценивают политическое балансирование на грани войны».

Эксперты заявили о перспективе падения фондового рынка на 45%.

«Кроме того, есть риски, что 8,3 млн человек потеряют рабочие места и безработица вырастет на пять процентных пунктов», — говорится в сообщении.

Дефолт из-за госдолга США может свести на нет исторические экономические достижения, достигнутые с момента прихода нынешнего президента Джо Байдена к власти, подчеркнули авторы доклада.

Американский министр финансов Джанет Йеллен 2 мая направила обращение к членам Конгресса, в котором предупредила, что к 1 июня минфин, вероятно, не сможет полностью обслуживать госдолг. Чтобы избежать этого, палата представителей приняла законопроект о повышении на $1,5 трлн потолка американского госдолга.