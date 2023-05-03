Финляндия отказалась передавать Киеву свои истребители F/A-18 Hornet

Хельсинки, , 17:22 — REGNUM Хельсинки пока не готов передать Киеву свои истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению боевых самолётов. Об этом 3 мая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Финляндии есть только старые самолёты Hornet, которые будут заменены. <…> Но нам сейчас нужна сильная безопасность», — указал финский лидер.

Он подчеркнул, что финская сторона сможет отдать технику лишь после получения новых заказанных F-35. Однако, по словам Ниинистё, на это может уйти много времени и Hornet уже успеют устареть.

Президент заверил, что Финляндия готова продолжить поддержку Киева, напомнив, что его страна передала Украине 15 пакетов помощи и «на подходе 16-й».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что Киев обращался к финским властям с запросом о проведении переговоров на тему возможности поставок истребителей F/A-18 Hornet. Он отметил, что в негативном ключе рассматривает возможность передачи Киеву указанных истребителей, так как они нужны Финляндии «в ближайшее время для собственного использования».

В конце апреля издание The Economist сообщало, что Вооружённые силы Украины начали разбирать на запчасти некоторые многоцелевые истребители МиГ-29, предоставленные Польшей и Словакией. Отмечается, что около восьми самолётов оказались небоеспособны.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина зачастую вынуждена ремонтировать и дорабатывать поставляемые западными партнёрами вооружения, долгое время хранившиеся на складах.

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