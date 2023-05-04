Москва, 4 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Совершенная Киевом попытка теракта против Кремля с использованием дронов приведёт к эскалации конфликта на Украине, чего на самом деле и хотят США и ЕС. Об этом 4 написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Как отметил Медведев, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался против того, чтобы атака дронов на Кремль использовалась для возможной дальнейшей эскалации конфликта.

«Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведёт теракт, совершённый киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 мая, Боррель призвал не использовать атаку украинских беспилотников на Кремль для эскалации конфликта. Также он заявил, что верит президенту Украины, сказавшему, что Киев к инциденту якобы не причастен.

Медведев 3 мая написал в своём Telegram-канале, что попытка атаки украинских дронов против Кремля не оставила России других вариантов, кроме физического устранения украинского руководства. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 4 мая не стал комментировать эти заявления зампреда Совбеза.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Как уточнили в Кремле, беспилотники вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.