Глава МИД Венгрии: зерно с Украины вместо Африки оказалось в Европе и разрушило местный рынок

Будапешт, , 14:42 — REGNUM Брюсселю нельзя доверить вывоз зерна с Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, но оставила в силе разрешение на экспорт в остальные государства ЕС. По заявлению Еврокомиссии, в указанный период зерно с Украины могут свободно продавать во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

«Вместо Африки зерно осталось в Европе и разрушило европейский рынок», — сообщил Сийярто.

По его словам, был вполне ясный договор и вполне четкая поставленная Европой цель, а именно то, что та будет способствовать экспорту сельхозпродуктов с Украины в Африку и на Ближний Восток, где эти продукты ждут, где они критически важны.

«А получилось что? Украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались», — сказал глава МИД Венгрии.

Венгерский дипломат подчеркнул, вместо снабжения Африки действия ЕС «разрушили центральноевропейских производителей и аграриев».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Венгрия выступила за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины до конца 2023 года. Будапешт также хотел, чтобы Еврокомиссия компенсировала расходы на транспортировку этих товаров через Восточную Европу. Венгрия намеревалась добиваться того, чтобы ЕК не применяла двойные стандарты и местные фермеры смогли получить выгоду.

Представитель венгерского правительства Иштван Надь отметил, что поставки продукции с Украины в страны Европы по демпинговым ценам нанесли ущерб местным фермерам, нарушив ситуацию на рынке.