Москва, 4 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки уничтожили три оружейных склада украинской армии. Об этом 4 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация»

«В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил он.

Кроме того, российские бойцы уничтожили склад со снарядами 67-й механизированной бригады ВСУ возле Волчанска в Харьковской области и склад с боеприпасами у посёлка Белогоровка, находящегося на временно оккупированной украинскими войсками территории ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР сообщили о концентрации подразделений ВСУ сразу на нескольких направлениях. Кроме того, есть сведения о скоплении живой силы и боевой техники в тыловых районах врага.

О скоплении украинских войск на передовой в Запорожской области также сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, готовится прорыв российских позиций, но российское командование знает о планах противника.