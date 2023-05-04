В ДНР сообщили о концентрации на нескольких направлениях ударных группировок ВСУ

Донецк, , 09:38 — REGNUM Киевские войска сконцентрировали сразу на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР) ударные группировки. Об этом 4 мая сообщил представитель силовых ведомств региона.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Согласно нашим данным, противник сконцентрировал ударные группировки сразу на нескольких участках фронта на ряде направлений», — приводит его слова ТАСС.

Представитель силовых ведомств добавил, что также, по его информации, большое количество живой силы и военной техники сконцентрировано во вражеском тылу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские войска скопили силы на передовой в Запорожской области для начала весеннего контрнаступления. Он добавил, что российским войскам известно о планах руководства ВСУ.