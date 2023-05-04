Луганск, 4 мая, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за прошедшие сутки в ходе боевых действий уничтожили на краснолиманском и купянском направлениях до ста украинских военных. Об этом на брифинге 4 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

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По его словам, российская артиллерия и авиация на купянском и краснолиманском направлениях за прошедшие сутки поразила подразделения ВСУ в районах Новосёловского, Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, Тернов и Серебрянки в ДНР, а также Першотравневого и Новомлынска в Харьковской области.

На двух направлениях ВСУ потеряли суммарно до ста человек личного состава, один танк, две боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, одну гаубицу «Мста-Б» и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Конашенков добавил, что на купянском направлении российские подразделения за прошедшие сутки в районах Стельмаховки в Харьковской области, Кисловки, Тимковки и Ивановки в ЛНР пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.