Москва, 4 мая, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили на донецком направлении за сутки до 255 украинских военнослужащих. Об этом 4 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа расчетов минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

По словам военного, за прошедшие сутки российская авиация в районе Артёмовска совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия группировки «Юг» выполнила 57 огневых задач.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что военные ВС России за сутки уничтожили три оружейных склада ВСУ. Указанные склады находились в районе Славянска (ДНР) и Белогоровки (ЛНР).