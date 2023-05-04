Reuters: Россия и Индия приостановили работу над механизмом расчетов в рупиях

Москва, , 14:06 — REGNUM Россия и Индия не смогли договориться и приостановили работу над механизмом расчётов в рупиях, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Индийская рупия © EPA/DIVYAKANT SOLANKI/ТАСС

По информации источника, стороны приостановили усилия по урегулированию двусторонней торговли в рупиях после того, как месяцы переговоров не увенчались успехом.

Отказ от расчётов в рупиях стал серьезной проблемой для индийских импортеров нефти и угля, которые ожидали появления механизма оплаты в местной валюте, что исключило бы затраты на конвертацию. Сейчас большая часть торговли между Россией и Индией ведётся в долларах, но все больше операций осуществляется в других валютах, таких как дирхам ОАЭ.

Источник также утверждает, что России неудобно держать рупии. Якобы Москва хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или других валютах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что финансовые инструменты в индийских рупиях не будут доступны на российском рынке в ближайшее время. По её словам, причина кроется в валютных ограничениях.

В мире фиксируется постепенный отказ от использования американского доллара. Об этом 1 мая заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, комментируя перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе. Она подчеркнула, что это не главное, что вызывает у неё озабоченность, при этом Георгиева добавила, что пока альтернативы американской валюте нет.

В свою очередь, Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах. Как заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, те же процессы идут в отношении расчётов в евро.