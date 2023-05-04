Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о готовности сил РФ в ЛНР отразить наступление ВСУ

Луганск, , 11:57 — REGNUM Действия ВСУ прогнозируемы, никаких прорывов со стороны украинской армии нет, российские подразделения в ЛНР готовы отразить любые попытки наступления, заявил 4 мая командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов Иван Шилов © ИА REGNUM

Алаудинов заявил, что о контрнаступлении ВСУ много говорится, в частности пропаганду ведёт украинский Центр информационно-психологических операций. Но это не повод паниковать.

Командир отметил, что украинская пропаганда использует любую возможность показать «успехи» ВСУ: они «покатались на танках», сняли видео, но так нигде и не смогли «прорвать что-то».

«Абсолютно всё прогнозируемо. Мы, наоборот, выбиваем противника, двигаемся вперёд в эти дни. Мы воюем, как и воевали, так что мы готовы к тому, что противник может пойти и в наступление», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Со стороны ВСУ скорее можно наблюдать вылазки, попытки прощупать оборону, однако о стягивании сотен танков ВСУ к линии соприкосновения в ЛНР говорить нельзя. Российские военные продолжают контролировать почти всю ЛНР.

«Мы ничего не отдали за это время, двигаемся только вперёд», — отметил Алаудинов.

Источник в силовых структурах ЛНР 4 мая сообщил о движении крупной колонны военной техники ВСУ в сторону Северска (ДНР), вероятно, с целью атаки на Кременную (ДНР).

Военный эксперт Андрей Марочко 2 мая заявил, что ВСУ накапливают резервы, формируют ударные группы в зоне СВО.