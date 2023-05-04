Вашингтон, 4 мая, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стояло за организацией большого количества хакерских атак и «цветных революций» по всему миру, заявили в Китайском национальном центре экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компании «360».

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«ЦРУ на протяжении долгого времени тайно занимались организацией «мирных перемен», кражей информации и осуществляли шпионскую деятельность по всему миру», — говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В документы отмечается, что ЦРУ, в частности, стоит за организацией «цветных революций» в Грузии и Киргизии, на Украине и Ближнем Востоке, на Тайване. Соединённые Штаты также предпринимали попытки дестабилизировать политическую обстановку в Азербайджане, Белоруссии, Иране, Мьянме и Ливане.

Отмечается, что за последние несколько десятилетий ЦРУ предпринимало попытки свергнуть законные правительства более чем в 50 странах, вызвав в них политические беспорядки.

В начале апреля американский журналист Сеймур Херш, ведущий частное расследование взрывов на «Северных потоках», обвинил Центральное разведывательное управление в попытках отвести подозрения от США в теракте на газопроводах. По его словам, для этого ЦРУ через прессу «сливают» фальшивые истории.