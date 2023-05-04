Краснодар, 4 мая, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Пожар в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), возникший после атаки дрона, ликвидирован в Краснодарском крае. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!» — написал глава региона.

Возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло на Ильском НПЗ в Северском районе в ночь на 4 мая. Причиной пожара стало падение беспилотника. Площадь горения составила около 400 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы 48 человек и 16 единиц техники.

Пострадавших в результате инцидента нет, населению посёлка ничего не угрожает. Глава Северского района Андрей Дорошевский уточнил, что предельно допустимая концентрация вредных веществ при горении резервуара с нефтепродуктами не превысила норму.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании, которое произошло в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае в результате падения беспилотника.