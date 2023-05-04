В Краснодарском крае из-за атаки беспилотника загорелся резервуар Ильского НПЗ

Краснодар, , 04:02 — REGNUM Возгорание произошло в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом 4 мая сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар произошёл на территории НПЗ, расположенного в посёлке городского типа Ильский в Северском районе. По предварительным данным, причиной возгорания стало падение дрона на один из резервуаров.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожарные ликвидировали возгорание резервуара с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края в посёлке Волна. Отмечается, что причиной возникновения пожара стало падение беспилотника.