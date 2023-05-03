Нью-Йорк, США, 3 мая, 2023, 21:04 — ИА Регнум. США и их союзники используют Украину в качестве разменной пешки для противоборства с Россией. Об этом 3 мая заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом укреплению доверия в международных отношениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Он отметил, что коллективный Запад через подконтрольные СМИ насаждает человеконенавистнические и лживые установки. Сильней всего это отразилось на Украине, где сформировали «русофобскую неонацистскую диктатуру», которая стала разрушать всё, что связывало страну в Россией.

«Дело дошло до опосредованной войны НАТО против России, которая грозит самыми пагубными последствиями всему человечеству. О каком доверии может идти речь в подобных обстоятельствах?» — сказал постпред РФ.

В феврале Небензя заявил, что для урегулирования ситуации на Украине в 2023 году нужно, чтобы Запад прекратил поставлять оружие Киеву. Пока же Москва не видит готовности к конструктивному диалогу со стороны Запада и властей Украины.

При этом председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что не видит предпосылок, что вооружённый конфликт на Украине завершится в этом году.