Постпред России при ООН Небензя перечислил условия для урегулирования на Украине в 2023 году

Нью-Йорк, США, , 00:51 — REGNUM Вероятность мирного урегулирования на Украине в 2023 году станет более высокой в случае прекращения Западом накачки Киева вооружениями, заявил журналистам 7 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на соответствующий вопрос. Кроме того, дипломат назвал еще одно условие для урегулирования. По мнению постпреда, Запад должен прислушаться к обеспокоенностям России.

«Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе», — сказал Небензя.

Дипломат подчеркнул, что пока не видит готовности Запада к конструктивному взаимодействию с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Василий Небензя заявил, что для старта обсуждения мирного урегулирования на Украине требуется реалистичный подход со стороны украинских властей.

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