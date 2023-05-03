Белгород, 3 мая, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области, сообщил Telegram-канал Shot.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водонапорная башня

Согласно источнику, беспилотник врезался в башню, расположенную в километре от села Вязового на территории местного свинокомплекса.

«Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении.

Предположительно, беспилотник запустили из села Поповка Сумской области.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, два ударных беспилотника сбиты российскими силами ПВО в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. По его заявлению, повреждений и пострадавших нет.

В тот же день в Коломне упал беспилотник. По информации источника, беспилотник упал в лесном массиве. Экстренные службы выехали на место. Там обнаружили обломки крыла, двигатель, есть небольшая воронка.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина накануне Дня Победы.