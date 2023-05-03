Два ударных БПЛА сбили силы ПВО в Крыму

Симферополь, , 19:01 — REGNUM Два ударных беспилотника сбиты российскими силами ПВО в Крыму, сообщил 3 мая в Telegram-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Феодосия. Крым © Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Силами ПВО сбиты два ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. По его заявлению, повреждений и пострадавших нет.

«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Коломне упал беспилотник. По информации источника, беспилотник упал в лесном массиве. Экстренные службы выехали на место. Там обнаружили обломки крыла, двигатель, есть небольшая воронка.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина накануне Дня Победы.