Президент Зеленский считает, что Украина может стать 33-м членом НАТО после Швеции и Финляндии

Хельсинки, , 19:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду 3 мая, что его страна должна стать 33-м членом НАТО после Финляндии и Швеции. Об этом он сказал на пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы в Хельсинки.

Владимир Зеленский и Саули Ниинистё © IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Украинский лидер «искренне поздравил народ Финляндии» с присоединением к альянсу и выразил надежду, что скоро в блок вступит и Швеция.

«Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом НАТО», — заявил он.

Политик признал, что это невозможно, пока на территории страны длятся военные действия, но препятствий для «политического решения» вопроса не увидел, так как Украина, по его словам, сотрудничает с альянсом в вопросе совместной обороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президенту Финляндии Саули Ниинистё не включили перевод ответа украинского коллеги на вопрос о гарантиях НАТО. Украинский президент говорил о том, какие гарантии Киев ожидает от альянса на саммите НАТО в Вильнюсе, но Ниинистё признался, что ему забыли включить трансляцию его речи.