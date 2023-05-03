Президенту Финляндии Ниинистё не перевели ответ Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО

Хельсинки, , 15:58 — REGNUM Президенту Финляндии Саули Ниинистё забыли включить трансляцию перевода ответа украинского президента Владимира Зеленского на вопрос о гарантиях НАТО. Он рассказал об этом 3 мая на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Владимир Зеленский и Саули Ниинистё © IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

В ходе мероприятия украинскому президенту задали вопрос о том, какие гарантии ожидает Киев от альянса на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе.

«К сожалению, они забыли дать мне перевод… Перевод… Я его не слышал», — заявил Ниинистё после того, как украинский президент ответил на этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая украинский лидер выразил уверенность в том, что Киев получит от Запада самолёты, когда перейдёт в наступление. По его словам, контрнаступление ВСУ начнётся в скором времени.

Президент Украины 3 мая прибыл в Финляндию по приглашению Ниинистё. Позднее в немецких СМИ появились сообщения о том, что 13 мая украинский лидер приедет в Берлин с визитом. 14 мая политика собирается принять канцлер Германии Олаф Шольц.