Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Хельсинки, , 12:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию. Об этом 3 мая сообщила канцелярия финского президента.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский лидер прибыл с визитом в Хельсинки по приглашению президента республики. Во время визита глава Украины встретится президентом Финляндии Саули Ниинистё. Стороны обсудят поддержку Украины со стороны Финляндии, двусторонние отношения между странами, а также глобальную геополитическую ситуацию.

Кроме того, в среду, 3 мая, в Финляндии пройдёт саммит стран Северной Европы и Украины. В нём примут участие премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. На саммите обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также развитие отношений Украины с ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс провёл телефонный разговор с украинским президентом в ходе которого стороны обсудили вопрос об увеличении помощи Киеву. Отмечалось, что власти Новой Зеландии и Украины плотно взаимодействуют по всем вопросам после ряда встреч на высоком уровне, которые прошли в течение последних нескольких месяцев.