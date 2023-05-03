МИД России: терроризм может стать масштабнее из-за попадания оружия для Киева на чёрный рынок

Москва, , 12:42 — REGNUM Из-за попадания направляемого странами Запада оружия Киеву на чёрный рынок террористическая деятельность в мире может вырасти до невиданных масштабов. Об этом 3 мая заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поставка вооружения киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметила дипломат, страны Запада не сильно беспокоит перепродажа на чёрном рынке поставляемых Киеву вооружений, так как главный бенефициар — США — в этом случае, вопреки здравому смыслу, хочет снова только получить коммерческую выгоду.

«Главная угроза — террористическая и преступная деятельность может приобрести невиданные до этого масштабы, особенно если в их руки попадают снаряды», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава МВД Владимир Колокольцев заявил об активизации деятельности транснациональной организованной преступности после начала спецоперации. По его данным, выросло число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, а также с нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми.