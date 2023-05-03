Москва, 3 мая, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Названа причина смерти известного актёра Михаила Бескоровайного, сыгравшего в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кухня» и многих других. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Кадр из к/ф «Час Волкова-5». реж. Егор Грамматиков, Александр Грабарь,.2011г. Россия Актер Михаил Бескоровайный

«Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил собеседник.

Также известному как актёру дубляжа Бескоровайному было 65 лет. Его не стало в ночь с 30 апреля на 1 мая, он умер в квартире в Северном Чертаново. Полиция проводит проверку по факту смерти.

Михаил Витальевич Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. За свою карьеру он сыграл более 50 ролей в сериалах и фильмах. В качестве актёра Михаил Витальевич участвовал в съёмках «Марш Турецкого», «Москва. Центральный округ», «Моя прекрасная няня», «Час Волкова», «Кухня» и «День радио». Он озвучил два фильма из трилогии «Матрица», «Отступники», «Бэтмен: Начало», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1», все фильмы трилогии «Хоббит», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Джон Уик 2». В общей сложности Михаил Витальевич участвовал в озвучке более сотни фильмов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 60 году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин.