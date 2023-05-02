Генерал ВС США Милли: конфликт на Украине не закончится в 2023 году

Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Боевые действия на Украине вряд ли прекратятся в 2023 году. Такой прогноз сделал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Марк Милли Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В интервью журналу Foreign Affairs опубликованном 2 мая, генерал пояснил, что за это время украинская сторона не сможет реализовать политические цели.

«Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей <…> военными средствами, будет очень сложным, очень тяжёлым», ― указал начштаба.

Он признался, что не видит вероятности того, что это произойдёт в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер считает, что вооружённый конфликт на Украине завершится к концу лета или даже раньше. Он указал на суицидальные наклонности Киева, приведя в качестве аргумента ситуацию в Артёмовске (ДНР), куда ВСУ «бросили все свои ресурсы». По его словам, планируемое Украиной контрнаступление заведомо не удастся.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО, по его оценке, завершится до конца 2023 года. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что спецоперация завершится тогда, когда полностью будут выполнены её задачи. Она может стать длительным процессом.

Российская сторона заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее. Как напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва неоднократно и «подробнейшим образом» уже объясняла причины происходящего, а также называло свои цели.

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