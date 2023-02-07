Кадыров считает, что СВО завершится до конца 2023 года

Грозный, , 14:26 — REGNUM Российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины должна закончиться до конца 2023 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью главе миннаца ЧР Ахмеду Дудаеву.

Рамзан Кадыров © Елена Афонина/ТАСС

По словам главы Чечни, Западу предстоит осознать неверность выбранной позиции в конфликте с Украиной и всё вернется к прежним отношениям. Другого финала у СВО и быть не должно, уверен Кадыров.

«До конца года спецоперация закончится. <…> Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — заявил чеченский лидер.

Напомним, в ноябре 2022 года Рамзан Кадыров назвал результатом спецоперации для России «полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов».

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