Глава МЧС Куренков предупредил об ухудшении пожарной обстановки в 22 регионах

Борзя, Забайкальский край, , 17:05 — REGNUM В 22 российских регионах в ближайшее время ожидается ухудшение пожарной обстановки. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Глава МЧС РФ Александр Куренков © Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Согласно данным МЧС и прогнозам Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ухудшение пожарной обстановки ожидается в четырёх субъектах Дальнего Востока, четырёх субъектах Сибири и пяти субъектах Уральского федерального округа.

Кроме того, ухудшение пожарной обстановки также ожидается в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Калмыкии, Пермском крае, а также Самарской, Оренбургской, Астраханской и Волгоградской областях.

Глава МЧС призвал органы местного самоуправления, собственников земельных участков и объектов экономики к ответственному отношению и соблюдению требований пожарной безопасности в условиях пожароопасного периода.

Накануне в Забайкальском крае сотрудники пожарной службы успешно локализовали очаги возгорания в городе Борзе и приступили к ликвидации пожаров. Всего в тушении задействовали 73 человека и 14 единиц служебной техники.