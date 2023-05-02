Москва, 2 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 15 тысяч человек, заявил 2 мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил

Вадим Савицкий/ТАСС Сергей Шойгу

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — заявил Шойгу.

Кроме того, в рамках спецоперации российские военные уничтожили за это время восемь самолётов ВСУ, 277 беспилотников, 430 танков и других бронемашин.

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По данным газеты Politico со ссылкой на оценку официальных лиц США, за год конфликта на Украине погибли более 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Среди них опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в начале апреля оценил количество погибших в рядах ВСУ в 315 тысяч человек.