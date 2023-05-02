Шойгу назвал потери ВСУ за апрель
Шойгу заявил, что ВСУ в апреле потеряли в боях более 15 тысяч военных
Москва, 2 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Потери ВСУ за прошедший месяц превысили 15 тысяч человек, заявил 2 мая министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несёт значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек», — заявил Шойгу.
Кроме того, в рамках спецоперации российские военные уничтожили за это время восемь самолётов ВСУ, 277 беспилотников, 430 танков и других бронемашин.
По данным газеты Politico со ссылкой на оценку официальных лиц США, за год конфликта на Украине погибли более 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Среди них опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в начале апреля оценил количество погибших в рядах ВСУ в 315 тысяч человек.