Politico: ВСУ потеряли более 100 тыс. военных, включая самых опытных

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Более 100 тысяч военнослужащих ВСУ погибли за год конфликта на Украине. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на оценку официальных лиц США.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание сообщает, что на Украине в ходе конфликта погибли в том числе и опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.

Как передавало ИА REGNUM, согласно прогнозу офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, в течение ближайших месяцев ВСУ потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября 2022 года обнародовала размер ущерба киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине (600 миллиардов евро) и заявила о гибели более 100 тыс. военных.