Москва, 2 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Очередные переговоры по черноморской зерновой сделке с участием всех сторон инициативы состоятся 3 мая. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванный украинский источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Переговоры по черноморской зерновой сделке при участии всех сторон назначены на среду [3 мая — ред.]», — говорится в тексте материала.

Сделка, заключённая в июле прошлого года при посредничестве Турции и Организации Объединённых Наций, позволяет безопасно экспортировать зерно из черноморских портов Украины в условиях военного конфликта.

Ранее глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая, так как она является гарантом обеспечения стран, нуждающихся в сельскохозяйственной продукции. Россия, в свою очередь, готова продлить срок действия инициативы, если выполнят её требования по экспорту собственного зерна и удобрений.