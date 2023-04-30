Глава минобороны Турции Акар заявил о возможности продления зерновой сделки

Анкара, , 12:51 — REGNUM Турция надеется на продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

«Срок действия сделки истекает 18 мая. Она является полезной для двух стран [России и Украины], и мы говорили в дружеской атмосфере сторонам о пользе ее продления», — сказал он в интервью телеканалу Haberturk.

Министр добавил, что вероятность продления зерновой сделки существует. Тема зерна означает хлеб, и «это жизненно важно для стран, в нём нуждающихся», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину продлить зерновую сделку. В ближайшее время, по этой информации, вопрос о продлении будет обсуждаться с участием представителей России, Турции и ООН.

Зерновая сделка ранее была продлена до 18 мая 2023 года. В Кремле и МИД России отмечали, что дальнейшее продление будет зависеть от выполнения той части условий, в которых заинтересована Россия.