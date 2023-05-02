Депутат Останина заявила, что выплаты по 20 тыс. рублей за долгий брак не укрепят российские семьи

Москва, , 12:45 — REGNUM Для того чтобы укрепить прочность российских семей, нужны не отдельные выплаты, а уверенность граждан в завтрашнем дне и будущем их детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявила Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Так она прокомментировала инициативу депутата от ЛДПР Ярослава Нилова о выплатах 20 тыс. рублей супружеским парам, которые прожили в браке больше двух десятилетий.

Нина Останина Duma.gov.ru

«Это не будет эффективной поддержкой ни семьи, ни материнства, ни детства, — убеждена Останина. — Потому что семья создаётся не за деньги, и дети рождаются не за деньги. Должна быть государственная семейная политика. Но вместо этого придумываются какие-то выплаты, которые, по мнению их авторов, должны поддержать семью. Для семьи важно не ожидание того, что она через 20 лет получит какие-то выплаты, а уверенность в завтрашнем дне. Семья создаётся для того, чтобы рожать детей, в будущем которых должны быть уверены родители».

По её словам, первое, что нужно сделать, это обеспечить молодые семьи социальным жильём без права его приватизации и продажи. Второе — это гарантированное рабочее место с достойной заработной платой, так как на сегодняшний день есть проблемы с трудоустройством молодежи. Третье — меры поддержки при рождении ребенка.

«Кроме этого, нужны бесплатные ясли, детсады, школы и уверенность родителя в том, что если его ребенок успешно учится, то он обязательно поступит вуз на бюджет. Также хорошо бы обеспечить детей возможностью посещать бесплатные кружки, спортивные секции, — заявила Останина. — Да, семьи распадаются не только из-за того, что есть материальные проблемы. Но, к сожалению, до 80% всех причин — материальные. Потеря работы всегда влечёт за собой конфликты внутри семьи, нехватку денег, потерю жилья и прочее. Никто ещё не опроверг знаменитые строки поэта Владимира Маяковского о том, что «семейная лодка разбилась о быт».

При этом она подчеркнула, что супругов нельзя заставить любить друг друга за 20 тысяч рублей от государства. Прочность семей от таких мер не вырастет.

«Мы предлагали сделать выходным День семьи, любви и верности, чтобы семьи могли провести этот день вместе, — также заметила Останина. — Комитет Нилова не поддержал соответствующий законопроект, сочтя, что этот выходной день будет большой нагрузкой на бюджет. Но зато теперь предлагает такие материальные выплаты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские депутаты от ЛДПР готовят законопроект, согласно которому супруги, прожившие вместе больше 20 лет, будут получать по 20 тысяч рублей каждые пять лет. Как полагают инициаторы такого нововведения, оно позволит укрепить семьи, а также поддержит материнство и детство. По словам Нилова, этот законопроект фракция ЛДПР хочет посвятить основателю партии Владимиру Жириновскому.