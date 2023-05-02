Госдеп США поддержал удары БПЛА ВСУ по Крыму и Брянской области и осудил Россиию

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM США продолжат оказывать поддержку Украине и пытаться привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции (СВО), заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, отвечая на просьбу прокомментировать атаки беспилотников на объекты в Брянской области и Севастополе. При этом он высказал пожелание, чтобы «украинские партнёры» оповещали Госдеп о конкретных операциях, которые они решают предпринять. Ведант Патель считает особенно важным помнить, что Россия якобы агрессивно вторгается, пытаясь стереть границы Украины и национальную идентичность.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Атаки дронами российских территорий украинские войска осуществляют регулярно. 19 апреля беспилотное летательное устройство (БПЛА) самолетного типа намеревалось атаковать электростанцию, но его заметили и уничтожили возле села Драгунское под Белгородом.

О том, что украинский беспилотник атаковал Суземский район Брянской области, повредив гараж, автомобиль и частично домовладение, известил в конце апреля Следственный комитет России, пообещав расследовать очередные преступления украинских националистов против мирного населения Донецка, Запорожской области, Артемовска, Курской и Брянской областей. Накануне, 1 мая силы флота во взаимодействии с системами противовоздушной обороны сбили один из БПЛА на внешнем рейде Севастополя. По словам представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея Юсова, удары по Крыму будут продолжаться.

О том, что в течение ближайшего времени военная разведка ВС Украины намерена осуществить серию диверсионных и террористических актов, включая удары по военным аэродромам Воздушно-космических сил России в Крыму и Ростовской области, 1 мая сообщило издание «Военное обозрение». В ходе этих диверсий перед планируемым контрнаступлением ВСУ якобы намерено задействовать большое количество беспилотников и ракет. В конце апреля атаку беспилотников на нефтебазу в Севастополе представитель «сил обороны юга» ВСУ Наталья Гуменюк назвала одним из элементов подготовки к контрнаступлению киевских войск. Власти Севастополя после атаки БПЛА заявили, что пожар на нефтебазе не несёт угрозы гражданским объектам и не повлияет на снабжение топливом.

В апреле военный корреспондент Юрий Котенок не исключил провокаций с помощью беспилотников в Москве, которые будут направлены на моральное подавление, а не на физическое разрушение.